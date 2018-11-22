خبيرة إتيكيت: تصرفات الفيشاوي في "القاهرة السينمائي" أفضل من سابقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول سلام سعد، أن تصرفات النجم المصري أحمد الفيشاوي خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، جاءت أفضل من سابقاتها.

وأضافت "سعد" لـ"فوشيا" أن إلقاء الفيشاوي التحية على الصحافيين باندفاع، ربما يدّل على ندمه على الإساءة التي بدرت منه سابقًا تجاههم، حين رفض التصريح لأي منهم عندما حاولوا التقرب من زوجته.

واعتبرت سلام أن تقبيل الفيشاوي لزوجته في الدورة الحالية من المهرجان جاءت بسيطة، وكان من المحتمل أن تمر مرور الكرام، لولا القبلة الحميمة التي قبلها لزوجته في أول ظهور علني لها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

كما لفتت سعد إلى أن الممثل المصري أراد على ما يبدو التأكيد أنه رغم كل الحملات الساخرة التي شُنت ضده، إلا أنه سيقوم بما يحلو له، بفارق حرصه أن تكون القبلة هذه المرة تحمل في طياتها الاحترام بخاصة وأنها أمام عدسات الكاميرا.

وأوضحت خبيرة الإتيكيت بأنه من الجميل أن يُظهر الإنسان محبته لشريكه أمام الملأ، ولكن بعيدًا عن السجادة الحمراء التي تتمتع بقواعد صارمة لا بد من التقيد بها؛ لأنها مخصصة لالتقاط الصور في المناسبات الهامة، وليست مكانا مناسبا لإظهار المشاعر الحميمية.

وختمت سلام حديثها بالتأكيد على أنه من المستحسن لفت الأنظار بحسن التصرف؛ إذ لا يتم اعتماد الأمور الخارجة عن المألوف فقط بهدف "البروباغندا" .