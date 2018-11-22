التليفزيون مربية خادعة تدمر طفلك (حقائق وأرقام)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

يقضي الأطفال بأعمارهم المختلفة أوقات كثيرة في مشاهدة البرامج والأفلام، على أمل تشكيل الوعي واكتساب مهارات متنوعة والتعرف على العالم المحيط، لكن تأتي النتائج عكس المتوقع بفعل التأثيرات السلبية للتلفزيون على الصحة النفسية والبدنية.

التليفزيون يلعب دور "مربية الأطفال"-+

يرى عدد من الآباء والأمهات أن التليفزيون يعد بمثابة مربية أطفال لإلهاء أولادهم حتى يفرغون من تنظيف المنزل وإعداد الطعام أو عمل أمور أخرى، هذا ما أكده موقع "lifestyle" استنادًا على عدد من الدراسات التي صرح المشاركين فيها بذلك.

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