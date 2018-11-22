كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 01:39 مساءً - ديبالا: السوبر كلاسيكو شيء جميل وأتمنى الفوز للأفضل

ديبالا

تمنى الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الفوز للفريق الأفضل في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، والذي سيقام بملعب ريفربليت، يوم السبت المقبل.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "فوكس سبورت"، النسخة الأرجنتينية، اليوم الخميس، قال ديبالا: "السوبر كلاسيكو شيء جميل. لم أتمكن من مشاهدة المباراة الأولى لأننا كنا نخوض مواجهة أخرى. آمل أن أتمكن من متابعة اللقاء المقبل".

وأضاف الأرجنتيني: "هناك العديد من اللاعبين الذين أحبهم، ربما يكون ريفر بليت أفضل، بسبب خصائص لاعبيه الجيدة، لكن ليس لدي تفضيل لأي فريق على الآخر".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت في ملعب لا بومبونيرا، معقل بوكا جونيورز، الأسبوع الماضي، بالتعادل الإيجابي 2-2.