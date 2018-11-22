كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 01:39 مساءً - إيمري يهاجم أسلوب فينجر مع آرسنال

أوناي إيمري

انتقد الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال الحالي، أسلوب سلفه آرسين فينجر مع المدفعجية، بشأن "إهمال الدفاع والاعتماد فقط على الهجوم".

وقال إيمري لصحيفة "ماركا" اليوم: "مع فينجر كانت المتعة تأتي من الهجوم، مع لاعبين لديهم إمكانيات جيدة وتفاهم مميز، ولكن مع مرور الوقت، أصبح الاهتمام بالجانب الهجومي فقط، مع فقدان الصلابة الدفاعية".

وأضاف المدرب الإسباني: "ما أريده هو الاتحاد بين الدفاع والهجوم لنصبح أكثر تنافسية، آرسنال كان في مرحلة سقوط، يجب أن نوقف ذلك ونبدأ بالصعود".

وأردف: "قابلت فينجر مرة واحدة ولم نتحدث عن الفريق، أنا احترمه، ولكن لا يهم مقدار ما أعطاني، لأني أريد تغيير الأشياء، لقد أخبرت اللاعبين، نحن نبدأ من الصفر، حتى بعد مرور 4 شهور الآن، مازالت أقول لهم، نحن مازلنا في البداية".

يذكر أن إيمري تولى منصب مدرب آرسنال في الصيف الماضي، بعد رحيل فينجر الذي قاد المدفعجية طيلة 22 عاما.