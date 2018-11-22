كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 01:39 مساءً - وداع الونسو يتصدر محطات جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1

جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1

تنطلق يوم الأحد المقبل، جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1، وفيما يلي أهم الأرقام والإحصائيات قبل انطلاق هذه الجولة.

- يبلغ طول اللفة 5.554 كيلومتر بمسافة إجمالية قدرها 305.355 كيلومتر على مدار 55 لفة.

- أول المنطلقين 2017: الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بعدما سجل دقيقة واحدة و36.231 ثانية.

- الفائز بالسباق في 2017: بوتاس.

- الألماني سيباسيان فيتل صاحب أسرع زمن للفة في السباق مع رد بول في 2009 بزمن بلغ دقيقة واحدة و40.279 ثانية.

- يبدأ السباق الساعة 1:10 ظهرا بتوقيت جرينتش (5:10 مساء بالتوقيت المحلي).

اللقب

- انتهت المنافسة على لقبي السائقين والصانعين إذ نال كل من لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس اللقب الخامس على التوالي.

- السائق البريطاني بات ثالث سائق يحصد خمسة ألقاب على الأقل بعد الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو والألماني مايكل شوماخر.

- مرسيدس أصبح الفريق الثاني بعد فيراري (1999-2004) الذي يفوز بلقب الصانعين خمس مرات متتالية.

- هذا الموسم هو الأقل نجاحا لمرسيدس منذ 2013 إذ يمكنه الفوز في 11 سباقا بحد أقصى. فاز في 16 سباقا في 2014 و2015 و19 في 2016 و12 في الموسم الماضي.

أبوظبي

- فيراري لم ينتصر مطلقا على حلبة أبوظبي التي تقع بالقرب من فيراري ورلد بارك. فاز مرسيدس بآخر أربع نسخ للسباق.

- هذه هي النسخة العاشرة لأول سباق في تاريخ البطولة يبدأ في ضوء النهار وينتهي ليلا. تصل السرعة القصوى للسيارات إلى 320 كيلومترا في الساعة وبمتوسط نحو 195 كيلومترا في الساعة في الحلبة التي يكون الدوران حولها عكس عقارب الساعة.

- فاز أربعة سائقين حاليين فقط في أبوظبي هم فيتل (2009 و2010 و2013) وهاميلتون (2011 و2014 و2016) ورايكونن (2012) وبوتاس (2017).

- أربعة انتصارات فقط في تسعة سباقات كانت من مركز أول المنطلقين. الأول من نصيب فيتل في 2010 عندما أصبح أصغر سائق يفوز ببطولة العالم وهو يبلغ من العمر 23 عاما وروزبرج في 2015 وهاميلتون في 2016 وبوتاس في 2017.

- هاميلتون بدأ من مركز أول المنطلقين في أبوظبي ثلاث مرات وفيتل مرتين.

- مرة واحدة لم يبدأ الفائز من الصف الأول وهو رايكونن عندما انطلق من المركز الرابع في عام 2012 مع لوتس.

الانتصارات

- فاز هاميلتون في عشرة سباقات هذا الموسم مقابل خمسة لفيتل. وحصد دانييل ريتشياردو وزميله ماكس فرستابن الفوز مرتين وكيمي رايكونن بسباق واحد.

- حقق هاميلتون 72 انتصارا في 228 سباقا وهو الثاني ضمن قائمة الأكثر فوزا على الإطلاق خلف مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات (91). ويأتي فيتل في المركز الثالث في تلك القائمة برصيد 52 انتصارا.

- حقق فيراري 235 انتصارا منذ 1950 مقابل 182 لمكلارين و114 لوليامز و86 لمرسيدس و59 لرد بول. لم يفز البطلان السابقان مكلارين ووليامز بأي سباق منذ 2012.

مركز أول المنطلقين

- يحمل هاميلتون الرقم القياسي في الانطلاق من المقدمة برصيد 82 مرة مقابل 55 لفيتل.

- تتبقى فرصة واحدة أمام فرستابن، الذي أكمل 21 عاما في نهاية سبتمبر أيلول الماضي، حتى يصبح أصغر سائق على الإطلاق ينطلق من المركز الأول. وفيتل هو أصغر سائق فعل ذلك وكان يبلغ من العمر 21 عاما و72 يوما.

- مرسيدس نال مركز أول المنطلقين للمرة 100 في تاريخه في البرازيل.

منصة التتويج

- صعد هاميلتون على منصة التتويج 133 مرة وهو في المركز الثاني في هذه القائمة على مر العصور خلف شوماخر (155). وصعد فيتل على منصة التتويج 110 مرات مقابل 103 مرات لرايكونن.

- احتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثاني سبع مرات هذا الموسم.

النقاط

- جميع سائقي بطولة العالم هذا الموسم نجحوا في حصد النقاط.

وداع

- سيشهد سباق أبوظبي العديد من احتفالات الوداع هذا الموسم.

- الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سيترك فورمولا 1 للمشاركة مع مكلارين في سباق إنديانابوليس وتويوتا في لومان في العام المقبل.

- زميله البلجيكي ستوفل فاندورنه يترك مكلارين إلى بطولة فورمولا ئي للسيارات الكهربائية.

- سيودع الاسترالي دانييل ريتشياردو، الذي سينضم إلى رينو، رد بول الذي سيضع حدا لاستخدام محركات رينو ويستعين بهوندا في 2019. الإسباني كارلوس ساينز سيترك رينو إلى مكلارين.

- بيير جاسلي سينهي مسيرته مع تورو روسو وينتقل إلى رد بول. ربما يكون السباق الأخير للكندي لانس سترول مع وليامز.

- كيمي رايكونن سيترك فيراري وسيتبادل مكانه مع شارل لوكلير سائق ساوبر.

محطات بارزة

- ريتشياردو يحتفل بسباقه 150 وسيكون رقم 100 مع رد بول.

- في البرازيل أصبح مرسيدس الفريق الخامس في تاريخ فورمولا 1 الذي يتصدر سباقات لأكثر من خمسة آلاف لفة.

- سباق أبوظبي سيكون رقم 100 منذ بدء الاعتماد على محركات مكونة من ست اسطوانات في 2014. هاميلتون فاز في 50 من هذه السباقات.

- يوم الأحد ستكون الجائزة الكبرى رقم 311 والأخيرة لفرناندو ألونسو.