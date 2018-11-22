كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 01:39 مساءً - هاليب بدون مدرب في الموسم الجديد
هاليب
أعلنت الرومانية سيمونا هاليب أنها لا تخطط لتعيين مدرب جديد لها في بداية الموسم المقبل، مفضلة المشاركة في البطولات وحدها.
وعملت المصنفة الأولى عالميًا مع المدرب دارين كاهيل منذ بداية عام 2017، إلا أن المدرب الأسترالي أعلن مؤخرًا إنهاء التعاقد، لرغبته في قضاء وقت أكبر مع أولاده.
وقالت هاليب حسبما نقل موقع "tennis.com": "فكرت في الأمر، وقررت عدم العمل مع أي مدرب في بداية 2019، أرغب في المشاركة في بعض البطولات بمفردي، وسأرى كيف ستسير الأمور".
يذكر أن اللاعبة الرومانية البالغة من العمر 26 عامًا، تمكنت من التتويج بأول ألقابها في الجراند سلام هذا العام، بالفوز بلقب رولان جاروس، ووصلت إلى صدارة التصنيف العالمي العام الماضي.
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