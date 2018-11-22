كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 01:39 مساءً - حملات على المواقف العشوائية بالجيزة.. وضبط 25 سيارة مخالفة للتعريفة

كتب: محمود الشريف

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإداره العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس من ضبط 25 سيارة نقل جماعى لمخالفتهم القواعد المرورية وعدم التزامهم بالتعريفات المقررة وذلك خلال الحملات التى نظمتها المحافظة على عدد من المواقف العشوائية بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية والدقى .

ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس والنقل الجماعى وتكثيف أعمال المراقبة على مسئولى الكارته لتعظيم الايرادات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد راشد على التصدى بكل حزم لمواقف السرفيس العشوائية والسيارات الغير ملتزمة بتعريفات خطوط السير المقررة من قبل المحافظة مكلفاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الادارة العامة لمرور الجيزة والجهاز التنفيذى للنقل الجماعى والسرفيس لاتخاذ ما يلزم لإزاله اى مخالفات.

تصريحات المحافظ جاءت عقب ترأسه اجتماعاً بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وممثلين من ادارة مرور الجيزة وشرطة المرافق لتكثيف الحملات على المواقف لضمان تحقيق الانضباط بالشارع الجيزاوى والحفاظ على حقوق المواطن.

وكشف راشد عن قيام حى العمرانية بالتحفظ على 3 مركبات توك توك غير مرخصين واعاقتهم حركه السيارات والمارة وخروجهم بالشوارع الرئيسية وذلك من شوارع جمال الدين الافغانى ومجمع المدارس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

لافتا ان الادارة العامه لمرور الجيزة تكثف من حملات ضبط المركبات المخالفة مؤكدا على حجز 45 توك توك غير مرخص وغير ملتزم بخطوط السير الممنوحه بالترخيص خلال حملات تم تنظيمها أمس .