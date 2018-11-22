كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 01:39 مساءً - القلق بسبب نيمار يسود صحف فرنسا

صحف فرنسا

ركزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس، على عدة موضوعات مختلفة، أبرزها القلق المثار حول إصابة نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، التي تعرض لها في ودية البرازيل والكاميرون، أول أمس الثلاثاء.

ولفتت تقارير صحفية إلى مخاوف داخل جدران النادي الباريسي من إمكانية غياب نيمار عن لقاء سان جيرمان وليفربول، الأسبوع المقبل، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وكتبت صحيفة ليكيب: "نيمار يثير القلق في بي إس جي".

وأضافت صحيفة لو باريزيان: "إصابة نيمار تزعج سان جيرمان".

في إطار آخر كتبت صحيفة 20 دقيقة عن "كواليس صغيرة عن الإنجاز الكبير لمنتخب فرنسا في 2018".

وتساءلت صحيفة بروفانس عن الأزمة الدفاعية لأولمبيك مارسيليا بعنوان: "هل يعوض رولاندو زميله جوستافو؟".