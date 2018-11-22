كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 01:39 مساءً - طفل يلقي بأخيه إلى الهاوية -اتفرج

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو لحادثة مؤلمة حصلت لطفل خلال وجوده مع أهله في مركز تجاري في روسيا.

وأظهر المقطع الذي تم اقتطاعه من كاميرات المتجر قيام طفل بوضع شقيقه في عربة تسوق في إحدى المتاجر في مدينة كيميروفا بروسيا.

وقام الطفل بدفع عربة التسوق مباشرة إلى الدرج الكهربائي المتحرك نزولا ما أدى إلى حدوث كارثة أليمة وصادمة كان ضحيتها الطفل الموجود بالعربة.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادثة بالتفاصيل حيث انقلبت العربة بالطفل على الدرج الكهربائي، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وفقدانه للوعي.

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا في المجتمع الروسي خصوصا عن دوافع التصرف العنيف للطفل، وكذلك عن مكان وجود الوالدين خلال لحظة وقوع الحادثة.