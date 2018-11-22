كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 01:39 مساءً - تامر حبيب يوجه رسالة للقائمين على مهرجان القاهرة



وجّه الفنان والسيناريست تامر حبيب الشكر لكل القائمين على الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور "إنستجرام". وعلق "تامر" على صورة له من حفل الافتتاح قائلاً: "مهرجان القاهرة السينمائي الأربعين افتتاح مشرف وراقي ومحترم.. شكرًا لكل القائمين على المهرجان اللي بذلوا مجهود رهيب علشان اللي حصل ده يحصل". وأضاف: "إن شاء الله يفضل المهرجان محافظ على هذا البريق والنجاح، مبروك علينا ومبروك لكل القائمين علي المهرجان ومليون مبروك لصديقي و زميلي محمد حفظي؛ اللي عملتوه ده اعجاز يا جامدين". وحضر إلى المهرجان مجموعة من النجوم في مصر والعالم العربي منهم الفنانة "يسرا، لبلبة، عائشة بن أحمد، أمينة خليل، شريف منير، نيللي كريم، وغيرهم". وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس الثلاثاء دورته الـ40 برئاسة المنتج محمد حفظي.

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