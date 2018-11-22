بالصور| دوين جونسون.. "الصخرة" يلين لتخرج ابنته مواهب الرسم على وجهه

نشر المصارع دووين جونسون المعروف بـ"the rock"، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مع ابنته وهي تلون له وجهه.

وظهر جونسون بالصور بشكل مسالم على عكس ما هو متعارف عليه في أدواره، التي تتسم بالصلابه والجدية، وبشخصيته القوية على حلبة المصارعة.

وعلق على الصورة بالحوار الذي دار بينه وبين طفلته: "حبيبتي تعالي إلى هنا وأعطي بابا قبلة، لأنه يجب عليه الذهاب إلى العمل، فترد ابنته جازي عليه، ولكن أبي لا بد لي من تلوين أصابع قدميك".

يرد عليها: "أنا ارتديت حذاء العمل للذهاب اليه، والآن تعال أعطني قبلة"، جازي: "حسنا، فيجب أن تسمح لي أن الون وجهك".

فرد روك عليها بعد أن ضحك بثقه: "بالتأكيد لا، لا علي الذهاب للعمل، من فضلك أعطيني قبله".

فنظرت له أبنته بعينها الزرقاء التى تشبه عين أمها، بكل ثقه مؤكده له انها سوف ترسم على وجهه.

فرد عليه بالموافقه ولكن بشرط أن تختار ألوان مناسبة لبشرته وطبيعة عمله التي تتسم بالصلابة.

وكتب أخيرا: "على قدر قولي لأ كتير، وازدحام حياتى، على قدر ما أنا بحاجة لمثل تلك الحاجات".

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