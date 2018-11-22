بالصور| نوال مصطفى: "حياة جديدة" يعطي النساء "سمكة بدلا من تعليمهن الصيد"

قالت الكاتبة الصحفية، نوال مصطفى، إنها تشعر بسعادة كبيرة بعد مرور 4 سنوات على مشروع "حياة جديدة"، لأنه "يعلم السيدات الصيد بدلا من إعطائهم سمكة"، ويساعد ببناء الإنسان من الداخل، ويغير ثقافته، ويؤهله للتعاطي مع المجتمع.

وأضافت، أن وجود فنانين ومثقفين في أعمال المنتدى الختامي للمشروع اليوم، يؤكد أن العمل الجاد يجد من يسانده ويدعمه، مرحبة بالفنانة نيللي كريم، والنائب إبراهيم حجازي، والبرلمانية آمنة نصير، وسهير عبدالقادر، والكاتبين الصحفيين خالد جبر، ومحمد عبدالحافظ، رئيس تحرير آخر ساعة.

وأكدت مصطفى، أن المشروع شامل جداً، إذ يجمع بين المكون الاقتصادي والإعلامي والقانوني والنفسي والتأهيلي، كما قدمت التحية للنائب إبراهيم حجازي الذي تبنى صوت الجمعية تحت قبة البرلمان المصري، حتى الحصول على توقيع 60 نائباً ومناقشة مشروع القانون.

وانطلقت، صباح اليوم، أعمال المنتدى الختامي لمشروع "حياة جديدة" الذي تقيمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، برعاية وحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة "دروسوس".

ويحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين، أيضا أعضاء بمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع "حياة جديدة"، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

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