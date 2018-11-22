بالصور| نيللي كريم: لم أنس مشهد أطفال السجينات.. ويجب عرض منتجاتهن بأنحاء مصر

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها قابلت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسسة جمعية رعاية أطفال السجينات، في سجن القناطر أثناء حفل عيد الأم العام الحالي، واصفة مبادرتها بدعمهن وإقامة معرض لمنتجاتهن بالعمل المخلص والكبير.

واسترجعت نيللي، خلال كلمتها في الحفل الختامي لمشروع "حياة جديدة"، تحت عنوان "بداية مش نهاية"، مشهد الأطفال داخل السجن أثناء تصوير مسلسل "سجن النسا" كحدث مأساوي، على الرغم أنه مشهد تمثيلي داخل ديكور وبممثلين، إلا أن المشهد ظل حزيناً جداً، وتأثرت به.

وأشارت إلى أنها تناقشت مع نوال مصطفى وتأكدت من اهتمامها وصدق القضية، لأنها لم تترك أي مجال إلا وعملت به لتنمية هؤلاء السيدات الفقيرات والأطفال.

وأكدت أنها وجدت أن أقل ما يمكن أن تفعله للجمعية، هو مشاركتها في هذا اليوم، وأنها فكرت في معاونة الجمعية بأفكار في تصميم الأزياء، وأن المشروع مرشح جداً للتكرار في كل محافظات مصر.

وانطلقت، صباح اليوم، أعمال المنتدى الختامي لمشروع "حياة جديدة" الذي تقيمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، برعاية وحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة "دروسوس".

ويحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين، أيضا أعضاء بمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع "حياة جديدة"، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

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