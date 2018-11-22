بالصور| بعد اختيارها كأصغر سفيرة نوايا حسنة.. أبرز المحطات في حياة "ميلي براون"

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، اختيار الممثلة البريطانية "ميلي بوبي براون"، لتقلد منصب سفيرة النوايا الحسنة، رغم صغر سنها، لما تتميز به من الحماسة والجد وحرصها على تجسيد الأدوار المهمة والبارزة في أعمالها التي تقوم بها.

ورصدت "هُن" السيرة الذاتية وأهم المحطات في حياة "ميلي" أبرزها:

- ولدت ميلي في 19 فبرايرعام 2004، في "مربلة"، وهي مدينة ساحلية في مقاطعة مالقة بأندلسية جنوب إسبانيا.

- تحمل الجنسية البريطانية، ووالداها "كيلي براون، روبرت براون".

- تعتبر ميلي أصغر موديل تعمل لدى ماركة "كالفين كلاين" العالمية في تاريخها، نظرًا لأن عمرها لم يتجاوز الـ12عامًا.

- بدأت مسيرتها الفنية خلال عام 2013، في أول عمل تمثيل لها كنجمة شرف في المسلسل الدرامي الخيالي "ABC" ذات مرة في بلاد العجائب.

- لعبت دور البطولة في مسلسل "BBC America".

- في نوفمبر 2016، لعب براون دور البطولة في الفيديو الموسيقي لأغاني "Sigma" و"Birdy" و"Find Me"، وظهرت في الإعلانات التجارية لـ"سيتي غروب".

- قدمت لأول مرة عرض الأزياء في حملة "Calvin Klein By Appointment"، وفي الشهر التالي وقعت على وكالة "IMG Models".

- في 20 أبريل 2018، أصبحت أصغر شخص على الإطلاق يتم إدراجه في قائمة مجلة "TIME" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

عُرفت من دورها (إيلفين) في مسلسل "Stranger Things".

- حاصلة علي جائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل طاقم لمسلسل درامي عن مسلسل"أشياء غريبة" خلال عام 2016.

- أبرز أعمالها الدرامية مسلسل "Intruders"، ومسلسل "stranger things".

- شاركت في فيلم "Godzilla King of the Monsters"، خلال عام 2018.

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