بالصور| جولة لنيللي كريم في معرض "بداية مش نهاية" لمنتجات الغارمات

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الحفل الختامي لمشروع "بداية مش نهاية"، الذي تنظمه جمعية رعاية أطفال السجينات، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.

بدأت الفعاليات بجولة للفنانة نيللي كريم والداعية الإسلامية آمنة نصير، في معرض ملابس من إنتاج الغارمات.

ويتضمن المؤتمر عرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن، ومشاريعهن، التي أدت لتمكينهن اقتصاديا.

ويشمل الحفل الختامي عرض نتائج مشروع "حياة جديدة" بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية، كما يتم عرض فيلم "أحلام.. هن"، الذي يعرض قصص نجاح حاضنة أعمال المشروع.

ومن المقرر تقديم فقرة فنية لـ"كورال أطفال حياة جديدة"، الذي نتج عن تدريبات مكثفة من قبل الجمعية لأطفال الغارمات، والذين سيغنون أغان وطنية وعاطفية.

وتأتي تلك الفعاليات في إطار الشراكة بين الجمعية ومؤسسة "دروسوس".

وتكرم الجمعية عددا من رموز الفن أصحاب الدور الاجتماعي، والمجتمع المدني، أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي، لمرور 3 سنوات على بدء مشروع تكافل وكرامة، والنجاح الكبير الذي حققه في القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع، واستفادت منه العديد من السيدات المستفيدات من مشروع "حياة جديدة".

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