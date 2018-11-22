كيم كارداشيان وزوجها يتبرعان لرجال إطفاء أنقذا منزلهما من حرائق الغابات

تبرعت الممثلة الأمريكية كيم كارداشيان، وزوجها مغني الراب كاني وست، بنصف مليون دولار لصالح رجال الإطفاء وضحايا حريق الغابات الهائل الذي شب في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكاد أن يدمر منزلهما الخاص الذي يقدر سعره بعدة ملايين من الدولارات.

وقالت كارداشيان، لدى ظهورها في برنامج تلفزيوني، إنها وزوجها استأجرا رجال إطفاء من شركات خاصة لحماية منزلهما ومنازل أخرى في حيهما الواقع بمنطقة كالاباساس الريفية شمالي لوس أنجلوس، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وتابعت نجمة تلفزيون الواقع: "ألسنة اللهب طرقت أبوابنا، لم نعد إلى منزلنا حتى الآن، الدخان كثيف ورائحته خانقة للغاية".

وكانت كارداشيان وزوجها وأولادهما الثلاثة ضمن آلاف الأشخاص الذين اضطروا للهرب من منازلهم جراء حريق "وولزي فاير"، الذي شب قبل أسبوعين، وأسفر عن تدمير 1500 مبنى ومقتل ثلاثة أشخاص.

وقدمت كارداشيان وزوجها، وشركتا "ييزي" و"أديداس" الراعيتان لملابسه، 400 ألف دولار لضحايا الحريق ولرجال الإطفاء في كاليفورنيا.

كما تبرعا بـ100 ألف دولار أخرى لرجل الإطفاء مايكل وليامز، الذي شارك في جهود إطفاء الحريق داخل الحي بعد نجاته من الموت جراء حريق طال منزله.

وجرى احتواء حريق "وولزي فاير" بنسبة 93% حتى الآن.

وشب حريق آخر في شمال كاليفورنيا، أتى على 12 ألف منزل وشركة في بلدة باراديس، ولقي 81 حتفهم، ولا يزال نحو 700 آخرين في عداد المفقودين منذ أن شب الحريق في البلدة في الثامن من نوفمبر.

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