كيف علقت ماغي بوغصن على عملية نجوى كرم التجميلية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهت الممثلة ماغي بوغصن منذ أيام قليلة من تصوير عملها السينمائي الجديد " تايم أوت"، الذي تجسد فيه دور امرأة تعمل كمُنسّقة موسيقية "DJ" ولها رؤيتها الخاصة للحب والحياة، حيث تتعرف إلى جارها ربيع (يورغو شلهوب) الذي يؤثر على مفهومها للحياة لتتسارع بعدها الأحداث وفق حبكة مميزة.

من جهة ثانية، كانت الممثلة ماغي بوغصن احتلت الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إطلالتها في برنامج "تحت السيطرة " الذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى، حيث أدلت بالعديد من التصريحات الجريئة والمثيرة وكان أبرزها عن مرضها، وعمليات التجميل التي أجرتها، متطرقة الى مشاريعها الفنية.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الممثلة ماغي بوغصن، إذ تحدثت عن إطلالتها الأخيرة في برنامج " تحت السيطرة"، مُشيرةً الى الانتقادات التي تعرضت لها شمس الأغنية نجوى كرم بعد خضوعها لعملية أنفها التجميلية.