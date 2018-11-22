فيكتوريا بيكهام تبتعد عن الألوان المحايدة.. وتختار الأحمر أخيرًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت المصممة وعارضة الأزياء البريطانية، فيكتوريا بيكهام، التي تشتهر بحبها للإطلالات المحايدة، خصوصا تلك التي يطغى عليها اللون الأسود، صورا لها أثناء تواجدها في لندن، وهي ترتدي زيًّا أحمر اللون بالكامل من الرأس حتى أخمص القدمين.

وارتدت فيكتوريا سترة صوفية بأكمام طويلة، وياقة مدورة، مع تنورة ماكسي حريرية وبوت جلدي عال بطول الركبة من مجموعتها الخاصة لربيع 2019.

وشاركت فيكتوريا سلسلة من الصور بهذا الزي مع أكثر من 23 مليون متابع لها على صفحتها عبر إنستغرام.

وسبق أن تحدثت العارضة البريطانية عن أسلوبها الجديد في اختيار أزيائها في مقابلة مع صحيفة "ذا تليغراف" في لندن العام الماضي، حيث تحدثت عن رغبتها في إضافة المزيد من الألوان والطبعات إلى خزانة ملابسها قائلة: "اعتدت على ارتداء الكثير من الأسود، لذلك لم أكن أفهم أبداً لماذا يطلب مني الناس أن ارتدي المزيد من الألوان، لقد كنت أعتقد أن الأسود لون جيد، لكنني الآن أستمتع حقا بارتداء الألوان".

وأضافت: "عندما أرى صوري بالألوان، أبدو أكثر شبابا".