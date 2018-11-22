هكذا علقت كيم كارداشيان على غضب زوجها من صورها الجريئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم اعترافها بحب الملايين من معحبيها ومتابعيها حول العالم لما تنشره من صور مثيرة تبرز جمال قوامها وأنوثتها الطاغية، إلا أن نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، كشفت عن أن زوجها، كانييه ويست، يشعر بضيق وإحباط عندما تفعل ذلك.

وأضافت كيم، 38 عاماً، أنه ورغم أن قصدها من تلك الصور هو اللهو والاستمتاع بوقتها مع جمهورها، لكن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة لزوجها الذي يكره قيامها بذلك.

وكانت كيم ضيفة في برنامج "إلين شو" التلفزيوني حين تم سؤالها عن تلك الصورة التي تظهر فيها وهي تحضر الطعام وترتدي حمالة صدر وسروال تحتي ونشرتها لمتابعيها على إنستغرام، البالغ عددهم 120 مليون متابع، حيث ردَّت بقولها:"حسناً، كنت أخبز خبز وكعكة عيد ميلاد لأحد أصدقائي، وأحياناً تضطر للقيام ببعض الأشياء من أجل نشرها على انستغرام، وظهوري بهذا الشكل كان لهذا الغرض".

لترد عليها مقدمة البرنامج، إلين ديجينيريس، بقولها: "لكنك قد تحرقين نفسك بهذا الشكل"، لتجيبها كيم: "ويمكنك أيضاً أن تدخلي في مشاكل مع زوجك في بعض الأحيان بسبب كثرة الصور التي يتم نشرها على غرار هذه الصورة التي تتحدثين عنها".

وتابعت كيم:"فمثل هذه الصور تحبط كانييه، ورغم أنه يريدني دوماً أن أكون نفسي وأن أشعر بالثقة واللهو، لكن المسألة تضايقه في نفس الوقت. ورغم أني أخبره بأني سأكون أكثر تحفظاً فيما أنشره من صور على انستقرام، لكني أشعر أحياناً بأني يجب أن أنشر ثمة شيء عني حين أشعر برضا عن نفسي، وهو ما يثير بعدها إحباطه".