البنّي ينافس الأسود بقوة هذا الموسم.. نسقيه بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما احتفظ الأسود بمكانته بين مختلف الألوان، فهو يلقب بسيد الألوان، ولكن يبدو أنه سيواجه منافسًا قويًا غير متوقع هذا الموسم، وهو اللون البني.

وعلى الرغم من أن البني يعد من الألوان التي تتجنبها الكثير من الفتيات، إلا أنه يظهر بقوة هذا الموسم، لذا نقدم لكِ أفكارًا مميزة لارتداء البني بأناقة ستغير رأيكِ فيه:

أضيفي الفوشيا

يعد الفوشيا من أكثر الألوان التي تضفي مزيدًا من الجاذبية إلى البني الفاتح، لذا لا تترددي في اختيار سترة باللون البني ونسقيها مع تنورة باللون الفوشيا المنعش أو درجتك المفضلة من الوردي.

المخمل المضلع

بالإضافة إلى البني، يعد المخمل المضلع رائجًا جدًا الآن، لذا اختاري قطعة تجمع بين الصيحتين في آن واحد، من خلال ارتداء بليزر أو بنطلون من المخمل المضلع باللون البني.

بنطلون بنقشة المربعات

أكملي إطلالتك ببنطلون ذي نقشة المربعات باللون البني، ولإبراز إطلالاتك أكثر وإضافة لمسة أكثر جاذبية، اختاري حذاء بلون زاه مثل الفوشيا أو الأخضر.

اختاري قطعة حريرية

يتميز الحرير بأناقة وجاذبية لا تُقاوم، كما يضفي لمسة من الأنوثة للإطلالة، لذلك، لا تترددي في اختيار توب أو بنطلون بدرجة البني المفضلة لديكِ.