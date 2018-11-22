أجمل وأسوأ إطلالات حفلة افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي

فتحت دار الأوبرا المصرية أبوابها لاستقبال نجوم العالم العربي في افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي، وشهدت الحفلة حضورا لافتا للنجمات العربيّات اللاتي حرصن على اختيار إطلالات تليق بالمناسبة، فنجح البعض وأخفق البعض الآخر بهذه المهمة.. تابعوا في ما يلي أبرز الإطلالات الموفّقة والمخيّبة التي رصدناها في هذا المجال.

- أفضل إطلالات المشاهير:

• تألّقت النجمة التونسيّة درّة بثوب أسود عاري الكتفين تزيّن بالتطريز الذهبي الغني حمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

• لفتت الأخوات حمدان الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة، فقد اختارت ميس ثوبا من الساتان الأخضر تزيّن بلمسات من الدانتيل، بينما تألّقت دانا بثوب من المخمل النيلي عاري الكتفين، واعتمدت ميّ ثوبا أبيض طويلا تزيّن بالأزهار النافرة.

• لفتت الممثلة المصريّة نيللي كريم الأنظار بثوبها العاري الكتفين الذي حمل توقيع Kojak Studio، وتمّ تنفيذ هذا الثوب بخامة الجلد التي تزيّنت بالدانتيل، ونسّقت نيللي إطلالتها مع قفاز جلدي أسود وحقيبة من المخمل الأحمر.

• اختارت النجمة ريهام حجّاج ثوبا بكتف واحدة تميّز بتطريزه الكثيف وبلونه الأحمر، وهو حمل توقيع دار Zuhair Murad.

• اعتمدت النجمة السورية نسرين طافش ثوبا عاري الكتفين من المخمل الأسود حمل توقيع المصممة هويدا البريدي، ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة وحقيبة صغيرة من YSL.

- أسوأ الإطلالات:

• تمّ تصنيف إطلالة النجمة المصريّة المخضرمة إلهام شاهين على أنها واحدة من أسوأ إطلالات هذه الحفلة، فثوبها الفضي الذي تمّ تنفيذه بخامة الدانتيل تزيّن بالكشاكش والشراريب، سلّط الضوء على عيوب جسمها كما أن خيارها للمجوهرات لم يكن موفّقا أيضا.

• إطلالة النجمة المصريّة ناديا الجندي كانت مخيّبة للآمال أيضا بثوبها العاري الكتفين ذي اللون البيج الذي تزيّن بتطريزات ذهبيّة كثيفة.

• من أسوأ الإطلالات التي رصدناها ما اختارته الممثلة المصريّة رانيا يوسف التي اختارت بدلة سوداء ترافقت مع ربطة عنق، ذيل طويل ينسدل حتى الأرض، وقبعة سوداء.

• اعتمدت النجمة المصرية غادة عادل ثوبا من الدانتيل الفضفاض والمؤلّف من عدة طبقات افتقر إلى الأناقة وسلّط الضوء على زيادة الوزن التي اكتسبتها مؤخرا.

• إطلالة النجمة شيرين رضا جاءت مخيّبة للآمال أيضا وبعيدة عن البساطة، إذ اختارت ثوبا أسود تزيّن بالذهبي والألوان، اجتمعت فيه أكثر من فكرة غير متناسقة مع بعضها البعض.