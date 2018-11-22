أصبح الأمير لويس، ثالث أبناء الأمير ويليام دوق كامبريدج، أيقونة من أيقونات الموضة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن حقق الزي الذي ارتداه أثناء التقاط صور عائلية بمناسبة عيد ميلاد جده الأمير تشارلز مبيعات خيالية في غضون ساعات من نشر الصور الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزي الذي يتكون من قميص أبيض محاك في سروال أبيض اللون، هو من تصميم شركة La Coqueta Carlina Boy Ceremony Set التي تديرها المصممة الإسبانية سيليا مونوز.

وقالت مونوز، في تصريح لمجلة بيبول الأميركية: لقد بيعت النسخ المماثلة التي أنتجناها للزي الذي ارتداه الأمير على الفور بعد ساعات من عرضها... إنه أمر مدهش للغاية، وسيكون له تأثير كبير على علامة تجارية صغيرة مثلنا. لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي ولكنها رائعة حقا، أنا فخورة للغاية.

وأضافت مونوز هذا النوع من الأزياء ليس له زمن معين، فهو موضة في كل زمان.

وأكدت المصممة الإسبانية أن شركتها تلقت طلبات للحصول على الزي من بلدان مختلفة وبعيدة من بينها جنوب أفريقيا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وتم عرض الزي للبيع مقابل 72 جنيهاً إسترلينياً.

حققت ملابسه مبيعات خيالية في غضون ساعات

مبيعات زي الأمير لويس تحوله إلى أيقونة للموضة العالمية

أصبح الأمير لويس، ثالث أبناء الأمير ويليام دوق كامبريدج، أيقونة من أيقونات الموضة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن حقق الزي الذي ارتداه أثناء التقاط صور عائلية بمناسبة عيد ميلاد جده الأمير تشارلز مبيعات خيالية في غضون ساعات من نشر الصور الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزي الذي يتكون من قميص أبيض محاك في سروال أبيض اللون، هو من تصميم شركة La Coqueta Carlina Boy Ceremony Set التي تديرها المصممة الإسبانية سيليا مونوز.

وقالت مونوز، في تصريح لمجلة بيبول الأميركية: لقد بيعت النسخ المماثلة التي أنتجناها للزي الذي ارتداه الأمير على الفور بعد ساعات من عرضها... إنه أمر مدهش للغاية، وسيكون له تأثير كبير على علامة تجارية صغيرة مثلنا. لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي ولكنها رائعة حقا، أنا فخورة للغاية.

وأضافت مونوز هذا النوع من الأزياء ليس له زمن معين، فهو موضة في كل زمان.

وأكدت المصممة الإسبانية أن شركتها تلقت طلبات للحصول على الزي من بلدان مختلفة وبعيدة من بينها جنوب أفريقيا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وتم عرض الزي للبيع مقابل 72 جنيهاً إسترلينياً.

أصبح الأمير لويس، ثالث أبناء الأمير ويليام دوق كامبريدج، أيقونة من أيقونات الموضة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن حقق الزي الذي ارتداه أثناء التقاط صور عائلية بمناسبة عيد ميلاد جده الأمير تشارلز مبيعات خيالية في غضون ساعات من نشر الصور الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزي الذي يتكون من قميص أبيض محاك في سروال أبيض اللون، هو من تصميم شركة La Coqueta Carlina Boy Ceremony Set التي تديرها المصممة الإسبانية سيليا مونوز.

وقالت مونوز، في تصريح لمجلة بيبول الأميركية: لقد بيعت النسخ المماثلة التي أنتجناها للزي الذي ارتداه الأمير على الفور بعد ساعات من عرضها... إنه أمر مدهش للغاية، وسيكون له تأثير كبير على علامة تجارية صغيرة مثلنا. لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي ولكنها رائعة حقا، أنا فخورة للغاية.

وأضافت مونوز هذا النوع من الأزياء ليس له زمن معين، فهو موضة في كل زمان.

وأكدت المصممة الإسبانية أن شركتها تلقت طلبات للحصول على الزي من بلدان مختلفة وبعيدة من بينها جنوب أفريقيا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وتم عرض الزي للبيع مقابل 72 جنيهاً إسترلينياً.