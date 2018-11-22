جددي في وصفات طعام أطفالك بعمل مكرونة بالخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

عادة لا يحب الأطفال تناول الخضروات السليمة، لذا تحاول دائمًا الأمهات إضافتها لوصفات أكلاتها، ومن أجل ذلك يجددن في طبخ الطعام من خلال عمل بعض الوصفات المبتكرة المحتوية على الخضروات، لحصولهم على الفائدة، وعدم الشعور بالملل أيضاً من الطرق التقليدية.

لذ نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالخضروات للأطفال، بحسب موقع "كوكباد" المختص في وصفات الطعام.

المكونات:

½ كيلو مكرونة صغيرة الحجم "مقصوصة"

¼ كوب جزر مقطع مكعبات

¼ كوب طماطم مقطعة مكعبات

¼ كوب فلفل أحمر مقطع مكعبات

¼ كوب فلفل أصفر مقطع مكعبات

¼ كوب بازلاء مسلوقة

¼ كوب كاتشب

½ بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

2 ملعقة كبيرة زيت

½ ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

1-تُسلق المكرونة بالطريقة التقليدية.

2-على نار متوسطة، يُسخن الزيت، ثم يُضاف البصل، ويقلب حتى يذبل.

3-يُضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة، ثم الطماطم والجزر والبازلاء، ويقلب على نار هادئة حتى تمام النضج.

4-يُضاف الفلفل الملون والملح والفلفل الأسود ويقلب لمدة حوالي 3 دقائق، ثم يُوضع الكاتشب وتقلب جميع المكونات جيدًا لمدة دقيقتين على نار هادئة.

5-تُضاف المكرونة، وتقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات جيدًا، ثم تقدم ساخنة.