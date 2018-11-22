كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:06 صباحاً - ضبط 9 قطع سلاح متنوع وتنفيذ 191 حكما قضائيا في حملة مكبرة بأكتوبر

ضبطت مباحث الجيزة، العديد من القضايا المتنوعة في حملة مكبرة شنتها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

ونجحت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وقادها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط العديد من القضايا والمتهمين، ففي مجال المخدرات، تم ضبط 4 قضايا اتجار لـ4 متهمين وأوزانها، 220 جرام حشيش – 100 جرام استروكس – 44 قرصا مخدرا.

وفي مجال قضايا إحراز الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط فرد خرطوش، طبنجة عيار 6 مم، 7 قطع سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 191 حكما قضائيا بينهم، 7 جناية – 10 مستأنف – 75 جزئي – 84 غرامة – 15 مخالفات –5730 مبالغ مالية.

كما تمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط 11 حكم جناية – 27 حكم مستأنف – 63 حكم جزئي – 10 أحكام مخالفة – 1800 جنيه - 2 مراقب هارب - 4 فحص مسجل شقي خطر – 3 نوعيات خطرة – 5 مزاولة مهنة.

وفي المرافق، تم التحفظ على عربة فول – 8 استاندات – شمسية – ميزان- ثلاجة – 4 استاندات – أسطوانة غاز - صاروخ كهربائي – ماكينة سيراميك.

وتم تحقيق العديد من النتائج في مجال المرور، منها 12 حالة سحب متنوع – 24 نموذج 125 – 3 كلبشات.

تأتي الحملة تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة، لضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بتكثيف الوجود الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع والمخالفات، وأحيلت للنيابات المختصة لتولي التحقيق.