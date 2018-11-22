كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:06 صباحاً - سحر نصر للنواب: 103 مليارات جنيه زيادة فى الاستثمارات الخاصة

عقدت لجان الإدارية المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ونيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة، لمناقشة خريطة مصر الاستثمارية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الوزارة تتيح فرصة وخدمات متساوية لجميع المستثمرين، وتعمل على دعمهم فى كل المحافظات، خصوصًا رواد الأعمال والمستثمر الصغير.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على الشفافية فى المعلومات والتى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية والتى تتيح شتى الفرص الاستثمارية بكل المحافظات للجميع، سواء مستثمر محلى أو أجنبى.

وذكرت أن خريطة مصر الاستثمارية تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والقائمين على المشروعات القومية الكبرى، وفى مختلف المجالات، مثل التجارة والآثار والسياحة والتعليم والتعليم العالى والصحة والاتصالات، كما تتضمن الخريطة جميع خدمات البنية الأساسية القريبة من الفرصة الاستثمارية من مطار ومدرسة ومستشفى.

وأشارت إلى أن هدف خريطة مصر الاستثمارية هو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، موضحة أن هناك تعاون مع كافة المحافظات فى الترويج للفرص الاستثمارية فى كل محافظة، لافتة إلى أن فى كل زيارة خارجية يتم الترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على الاستماع لكل الآراء من أعضاء مجلس النواب من أجل تحديث خريطة مصر الاستثمارية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية لرواد الاعمال والمستثمر الصغير.

ولفتت إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة، موضحة أن هناك تمثيل لوزارة التنمية المحلية بمركز خدمات المستثمرين، من أجل التيسير على المستثمرين.

وردًا على أسئلة النواب، أوضحت الوزيرة، أن نصيب مصر فى الاستثمار الأجنبى المباشر عالميًا، شهد زيادة بنحو 0.002% عن العام الماضى رغم انخفاضه على المستوى العالمى، كما زادت الاستثمارات الخاصة لتبلغ 316 مليار جنيه، بزيادة 103 مليارات جنيه عن العام الماضى، التى بلغت 213 مليار جنيه بنسبة 47%.

وأكدت الوزيرة أن نصيب مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى فى ظل انخفاضه عالميًا، واحتلت الوجهة الأولى على مستوى إفريقيا، وفق ما ذكرته التقارير الدولية، منها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، موضحة أن الأهم هو نوعية الاستثمارات التى تساهم فى توفير فرص العمل.