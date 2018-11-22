كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:06 صباحاً - تناولي هذا المشروب السحري لتحصلي قوام مثالي

مشروب سحري يمكنك تحضريه في دقائق قليلة يجعلك تخسري وزنك بشكل طبيعي خلال أيام وتحصلي على القوام المثالي الذي ترغبي فيه.

عمل مشروب طبيعي ولكن سحري يمكن تحضيره من دقيق الشوفان وعصير الليمون وإضافة المزيج إلى الماء لجعله مشروبا يمكنك شربه على مدار اليوم.

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الأمور سهولة للتخسيس في فترة قصيرة ومن أقلها إزعاجا إذ أنها بسيطة وذات مذاق جيد يساعدك على الاستمرار.

طريقة عمل المشروب السحري :

1- في زجاجة بها لتر من الماء, قومي بإضافة ملعقتا طعام من نخالة الشوفان الكامل وحركيه جيدا.

2- أضيفي للمزيج بعدها عصير ثمرتي ليمون وحركي المزيج جيدا بعدها.

3- اتركي المشروب لمد ساعتين على الأقل ليرتاح قبل شربه.

يمكنك تبريده وشرب المشروب خلال النهار بدلا من الماء العادي كلما شعرتِ بالعطش أو كالعصير على فترات متكررة خلال اليوم.

كيف يساعدك المشروب السحري في إنقاص وزنك؟

يتكون هذا المشروب من الليمون الذي يزيد من معدل حرق الدهون والمواد الكربوهيدراتية لديك وبالتالي التخلص من الدهون المتراكمة ومنع تراكم دهون جديدة مع كثة الشرب.

أما الشوفان فهو معروف بفوائده الغذائية العالية وأهميته في أنظمة الحمية والتخسيس.

ويرجع ذلك إلى كون الشوفان غني بالمعادن والفيتامينات والألياف الطبيعية أي أنه يمنح الجسم تغذية كاملة وفي الوقت نفسه ييمنح شعورا بالشبع والامتلاء يمنعك من تناول الطعام بكثرة.

يمكنك أيضا الاستفادة من الشوفان على مدار اليوم بإدخاله في الوجبات التي يتم تناولها كتناوله على الفطور مع الحليب والفواكه أو تحميصه وتناوله منفردا.

هناك العديد من الطرق كذلك التي تساعدك عل دمجه مع وجباتك الأساسية كالغداء أيضا والعشاء أو كتسالي بين الوجبات ولكن يجب الابتعاد عن الشوفان المحلى والنكهات الصناعية.

فوائد الشوفان

يحتوي الشوفان على مجموعة فيتامينات ب وفيتامين ج والفولات والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والكربوهيدرات والدهون الغي مشبعة والزنك وفيتامين ه وفيتامين أ والعديد من الألياف الغذائية.

كل منها بنسب محددة ولكنها جميعا تجعل الشوفان من أهم مصادر العناصر المتكاملة أثناء أي حمية.