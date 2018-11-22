كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:06 صباحاً - تعرف على مواعيد القطارات على خطوط القاهرة - الإسكندرية - أسوان



عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، بيانًا بمواعيد قطارات سكك حديد مصر. وجاءت مواعيد قطارات سكك حديد مصر القاهرة- الإسكندرية: إكسبريس مكيف (إسباني): 06:00 صباحًا ويصل 9:20 صباحًا. إكسبريس مكيف (إسباني): 08:10 صباحًا ويصل 11:10 صباحًا. إكسبريس مكيف (إسباني): 12:30 ظهرًا ويصل 03:15 عصرًا. إكسبريس مكيف (إسباني): 05:10 عصرًا ويصل 08:50 مساءً. مواعيد قطارات سكك حديد مصر القاهرة - أسوان: خدمة خاصة (توربيني): 08:00 مساءً ويصل 9:50 صباحًا. اكسبريس مكيف (إسباني): 12:00 منتصف الليل ويصل 01:50 ظهرًا. اكسبريس مكيف: 07:00 مساءً ويصل 07:30 صباحًا. خدمة خاصة (توربيني): 08:00 مساء ويصل 10:10 صباحًا.

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