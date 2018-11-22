كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:06 صباحاً - النجم العالمى جيسون ديرولو يصل القاهرة اليوم لإحياء حفلته مع تامر حسنى بأول فعاليات ايجيبت كالندر



يصل اليوم نجم الغناء الأمريكي العالمي جيسون ديرولو ليقيم اولي حفلاته في مصر و الشرق الأوسط بمشاركة النجم تامر حسني غدا في الجامعه البريطانيه لتدشين ايجبت كاليندر و هي خريطة الأحداث الترفيهيه التي ستعمل علي جذب أهم نجوم العالم في مصر طوال العام خاصة نجوم الغناء و الأحداث الرياضيه الكبري، حيث يعد هذا الحفل العالمي هو الأول لسلسلة فعاليات دوليه كبري تم التعاقد عليها.



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