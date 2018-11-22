كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:06 صباحاً - مسح 4331 حالة ضمن حملة "100 مليون صحة" بقرية الجمال بالقليوبية

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، بمركز صحة الجمال بمحافظ القليوبية.

تأتى هذه الزيارة لمتابعة سير عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى"، حملة "100 مليون صحة" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، بمحافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة تفقدت سير العمل بالوحدة، وتأكدت من تسجيل كل بيانات المواطنين على التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم مسح 4331 حالة بتحقيق نسبة 90% من مستهدف سكان قرية الجمال، مشيرًا إلى ان نظام العمل يكون من خلال فرقتين صباحى و2 مسائى من بينهم فرقة طائرة عن كل فترة لتغطى المناطق النائية بالقرية وتسهيلا على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.