كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:06 صباحاً - كلمة حق يكتبها د. أحمد عفيفى - الدولة فوق الجميع

عندما يظن البعض انهم فوق القانون وبعيدين عن الحساب اذا ما ارتكبوا اي حفنة من المخالفات، نجد ان الدولة بقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة اقوى وابقى.. بل ان الانحياز للحق والبسطاء هو السبيل الوحيد، ليتأكد ان هناك ميثاق شرف عنوانة ان الدولة فوق الجميع وان القانون نافذ لا محالة .

فرأينا المحافظ الذى اختلت موازينة وانساق وراء استغلال سلطات منصبة وذهب الى التربح على حساب مصالح البسطاء، ظنا منة انة اكبر من الحساب فكان عقابة القبض علية فى مكتبة واقتيادة للتحقيق وفق صحيح القانون، الى ان حكم علية بالسجن المشدد باثنى عشرة عام خلف القضبان ومصادرة الاموال المنهوبة.

ومن قبلة كان الوزير الذى قبض علية فى مكتبة عندما زلت قدمية فى الهواء فهوى فى بئر الخطيئة عندما ارتضى تقبل رشاوى مادية مقابل تقديم خدمات لا تتفق وصحيح القانون ومقتضيات النظام العام.. وكان جزائة العزل والمحاكمة والتوارى خلف القضبان.

ويجدر بنا الاشارة انة كان من المستحيل قبل ثورة 30 يونيو المجيدة ان يحاسب مسئولين فى تلك الوظائف القيادية العليا .. وهذا يعنى ان الدولة المصرية الجديدة تبنت معايير الحق واعلت صحيح القانون، ووضعت مصالح البلاد والعباد البسطاء نصب اعينها.. وهذة رسالة ضمنية صريحة وواضحة لضعاف النفوس بانهم فى دائرة المتابعة والحساب، اذا ما استجابوا الى شياطينهم واستولوا على حقوق الدولة والبسطاء.

وهنا تكون التحية واجبة للقيادة السياسية التى لم تخشى فى احقاق الحق وانفاذ القانون لومة لائم، والشكر هنا موصول للاجهزة الامنية والرقابة التى اخذت على عاتقها كشف الفساد والمفسدين.. وان كانت هناك رسالة فهى لضعاف النفوس للكف عن العبث بمقدرات الشعب.

د. أحـــمدعـفــــيــفى

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