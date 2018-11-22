لربات البيوت.. نصائح لمعرفة تاريخ صلاحية الفاكهة عند شرائها

لا يخلو منزل من طبق مليء بالفاكهة المختلفة وخاصة في فصل الشتاء، وذلك لما لها من فائدة تغمر بها الجسد، بالإضافة إلى زيادة المناعة، ولكن نظرا لأن الفاكهة لا يدون عليها تاريخ الصلاحية فيمكن استخدامها وتناولها لفترة طويلة فمن الممكن أن يؤثر ذلك على صحة الإنسان دون ان يدري.

عرض موقع "ليف سترونج" الإلكتروني بعض العلامات على الفاكهة لمعرفة مدى صلاحيتها عند الشراء كالتالي:

- يمكن شراء الفاكهة من "السوبر ماركت" حتى يكتب على الأكياس تاريخ الشراء وإنتهاء الصلاحية.

- إذا ظهرت طبقة بيضاء على الفاكهة التي لا تقشر كالعنب والبرقوق والتين فعليك التأكد أنها ليست طبقة من العفن.

- الفاكهة ذات القشور السميكة مثل البرتقال يجب تقشيرها للتأكد من جودة الثمرة لأنها تفقد صلاحيتها من الداخل أولا.

- في التفاح أذا أصيبت القشرة الخارجية بالكرمشة وأمكن تقشيرها بسهولة باليد فهي تعتبر فاسدة.

- البطيخ، فاكهة ذات قشرة سميكة تعمل على المحافظة على نفسها من التغيرات، فيجب تقطيعها للتأكد من سلامتها الداخلية، وإن كانت ناعمة من الداخل وتميل للملمس الاسفنجي فهي فاسدة ويجب التخلص منها فورا، وذلك بالإضافة إلى رائحتها.

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