عقيل الرئيسي يكشف مصدر ثروته بعد هديته الفخمة لفرح الهادي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان الكويتي عقيل الرئيسي عن صمته، وردّ على تساؤلات جمهوره بشأن كيفية امتلاكه ثروة، تمكّنه من إهداء زوجته فرح الهادي سيارة "بنتلي" باهظة الثمن، مؤكدًا أنه يملك 4 مشاريع ناجحة في بلاده.

وأضاف الرئيسي عبر مقطع فيديو له على تطبيق "سناب شات": "في ناس وايد يسألون في الكومنتات من أمس لليوم.. عقيل من أين لك هذا.. أول شيء الحمدلله هادا رزق من الله.. ثاني شيء أنا متكلم من قبل على هذا الموضوع عندي 4 مشاريع من أنجح المشاريع في الكويت يمكن ما حدا يدري عنهم لأني ما أعلنت كتير".

وطالب النجم الكويتي من متابعيه الشبان العمل والإجتهاد لكي يتمكنوا من الوصول إلى ما وصل إليه، معلقًا: "الحمد لله هذا رزق من الله لا نقعد وتقول من وين لك وإحنا ما نشتغل على نفسنا.. لا اشتغل على نفسك ولا تقعد في البيت وتسأل من وين لحدا بيشتغل على نفسه من وهو صغير.. أنا بشتغل من كان عمري 18 سنة".

واستطرد حديثه قائلًا: "أنا الوالد تعب على نفسه واجتهد وتعب من وهو 12 سنة.. والحمدلله عنده رزق من الله.. ما نحسد وتقول من وين لك لا نشتغل على نفسنا".

وتابع: "وأنا ما أحب لقطة التفشخر أنه أنا عندي ٤ مشاريع.. يعني إن شاء الله تكونوا انتوا فهمتوني صح.. بس حابب أوضح هذا الشيء عشان تشوف وايد ناس كنسلوا التعب اللي تعبته في الـ4 مشاريع".

وأكد: "وايد تعبت وما في شيء بالساهل وما تغركم المظاهر.. أنا تعبت على نفسي صح وايد تعبت.. وأعتقد إني أستحق إني هالتعب يصير شيء ناجح.. وما في إنسان بدء من المليون أنا بديت من الصفر.. وهادا الشيء الصح.. والحمد لله لا اعتمدت على أبوي ولا على أحد.. اعتمدت على نفسي".

وكان الفنان الكويتي عقيل الرئيسي فاجأ زوجته فرح الهادي بهدية فخمة، ومميزة للغاية، بمناسبة عيد زواجهما الأول.

وأوضح عبر مقطع فيديو له عبر تطبيق "سناب شات" أنه ظل يحضر لهذه الهدية والتي عبارة عن سيارة بنتلي حمراء، لمدة ٦ أشهر، نظرًا لأنه يتم إنتاجها بشكل محدود ولا يوجد قطعة أخرى منها في الكويت.