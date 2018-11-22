ميلانيا ترامب بمعطف من "ديور" في عيد الشكر.. وهذا سعره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرص ميلانيا ترامب دائما على الظهور بملابس فاخرة، ذات أسعار مرتفعة جدًا في مختلف المناسبات، على عكس السيدات الأولى، وعضوات العائلات الملكية في مختلف أنحاء العالم.

ولم يكن مفاجئًا رؤية إطلالة السيدة الأولى في الولايات المتحدة، خلال عيد الشكر، التي عكست الفخامة والرفاهية، وقد شاركت ميلانيا في العرض الوطني التقليدي للعيد، بجانب زوجها الرئيس ترامب، وهي ترتدي معطفًا لافتًا للأنظار.

ويأتي المعطف وهو من توقيع العلامة الفرنسية الشهيرة ديور، بأكمام واسعة وياقة عنق دائرية وبطول يصل إلى الركبة.

كما يتميز بونه البني المائل إلى الكاميل والمطبع بطبعات هندسية على شكل دوائر ومربعات وخطوط بالأسود والأبيض والأحمر، وهو من مجموعة ما قبل خريف 2018 التي بتصميم ماريا غراتسيا تشيوري، ويبلغ سعره حوالي 9 آلاف دولار.

لكن مظهرها الفاخر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أضافت ميلانيا إلى إطلالتها زوجًا من أحذية بوت فوق الركبة ذات الكعب العالي من كريستيان لوبوتان باللون الأسود والنعل الأحمر.