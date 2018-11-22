تخلصي من حب الشباب بقناع "الأناناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة أبوطالب:

يعد الأناناس من ألذ أنواع الفاكهة، والغنية أيضاً بالفيتامينات والمعادن، لكن الأمر الذي لا تعرفه عديد من النساء، قدرته على الحفاظ على نضارة البشرة والتخلص من مشاكلها.

يساعد الأناناس على التخلص من حب الشباب لأنه غني بمضادات التأكسد ويجعل البشرة أكثر شبابًا، إذ يعزز تكوين الكولاجين، بحسب موقع "beautymunsta".

كما يخفف الأناناس من آثار البقع الداكنة والشوائب في البشرة ويبقيها مشدودة ونضرة.

فكل ما على السيدات والفتيات سوى وضع شرائح الأناناس على بشرتهن وتركها لبضعة دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر.

أما فيتامين C في عصير الأناناس، فهو علاج حب الشباب فعال جدا، من خلال وضعه على مكان الحبوب وتركه يجف ثم غسله بالماء البارد.

بالإضافة إلى أنه يعتبر مقشرًا طبيعيًا، لقدرته على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ما يساعد على تفتيح البشرة وتبييضها، من خلال عمل قناع الأناناس و الكركم.