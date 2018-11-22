تعرف على أفضل طريقة لتحضير الأرز المقلي

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

اكتشف العلماء أفضل طريقة لطهي وجبة الأرز المقلي للحصول على أفضل نكهة، والسر يكمن في إضافة حبات الأرز بفترات زمنية متقاربة والتحريك المستمر، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

وتتضمن التقنية التي طورها الباحثون حركتين رئيسيتين: سحب المقلاة نحوك قبل دفعها بعيداً، وحركة الأرجوحة بإمالتها إلى الأمام والخلف، ويجب أن يتم ذلك بسرعة كبيرة وأقل من نصف ثانية، دون أن يتم إزالة المقلاة من على الموقد.

وللحصول على هذه النتيجة، استعان الباحثون باثنين من أمهر الطهاة التايوانيين، الذين يملكون خبرة تزيد عن 20 عاماً، وتم تصميم هذه التقنية من قبل مهندسين ميكانيكيين في معهد جورجيا للتكنولوجيا، ويمكن استخدامها في برمجة جيل جديد من روبوتات الطبخ لصنع الأرز المقلي بالبيض، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويمكن لهذه التقنية أن تساعد 60% من الطهاة الآسيويين الذين يعانون من مشاكل في عضلات أكتافهم من الطهي باستخدام المقلاة كل عام، لكن هذه النتائج قد تثير استياء الطهاة في المنزل، الذين يفضلون ترك المقلاة لعدة دقائق مع التقليب العرضي.