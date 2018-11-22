كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - تفاصيل جولة وزيرة الصحة بالقليوبية لمتابعة مبادرة الرئيس "100 مليون صحة"

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة القليوبية، لتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الجولة تأتى فيإطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية على أرض الواقع، في محافظات المرحلة الأولى الـ ٩ للمبادرة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بنقطة المسح وحدة صحة "كفر الجمال"، ثم مركز تدريب "سنديون"، تليها مركز صحة "سنديون"، وتختتم الجولة بمستشفى حميات "قليوب".

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية ضمن محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتي انطلقت في الأول من شهر أكتوبر الماضي في ٩ محافظات يستمر عملها حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

يشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع إلكتروني www.stophcv.eg لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.