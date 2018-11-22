كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار - فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس، بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار في بعض مناطق الجمهورية.

وأشار الخبراء إلى أن البلاد تشهد اليوم سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وخفيفة على القاهرة ومتوسطة شمال وجنوب البلاد ومدن القناة وتشتد يومى الجمعة والسبت وتصل لحد السيول على شمال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية سجلت التالي:

العظمى - الصغرى

القاهرة 25 - 17

الإسكندرية 23 - 15

مطروح 24 -17

بورسعيد 23 - 19

دمياط 23 - 18