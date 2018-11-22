أطول فتاة في العالم.. في الصف السادس الابتدائي وطولها مترين

بلغت فتاة صينية طولًا بالغًا في عمر مبكر لا يتعدى الـ11 عامًا، وذلك في وسط توقعات بأنها الأعلى قامة على مستوى العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن طول الفتاة التي مازالت تدرس في الفصل السادس من الابتدائي يصل إلى 2.1 متر، وقال زهانج زيو إنها تأمل أن تصبح لاعبة محترفة في كرة السلة مستقبلا.

وبحسب موسوعة "جينيس"، أنه تصل قامة أطول فتاة في الوقت الحالي إلى 1.88 متر ويعود اللقب للفتاة البريطانية سوفي هولنز البالغة من العمر 12 عامًا.

وتحتاج عائلة زهانج إلى تقديم طلب رسمي لدى موسوعة جينيس حتى يجري الاعتراف بها بمثابة أطول فتاة في العالم.

ومن المرجح أن يكون طول الفتاة أمر وراثي، فطول والديها يصل إلى قرابة متر و80 سنتمتر، ويتوقع أن تزداد زهانج طولًا على اعتبار أن نموها لم يكتمل بعد.

ومن طرائف هذا الطول أن زهانج أصبحت أطول من نجمها المفضل في كرة السلة ليبرون جيمس، 33 عامًا، الذي لا يتجاوز طوله 2.03.

وأبدت الفتاة الطويلة شغف بالرياضة منذ سن الخامسة تحت تأثير من والدتها، يو يينج، وهي لاعبة سابقة في منتخب الصين للنساء لكرة السلة ومدربة حالية لفريق محلي.

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