حكم قضائي بحبس محمد رمضان لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهت الخلافات التي وقعت بين الفنان المصري محمد رمضان، ومدير عام شبكة mbc مصر محمد عبدالمتعال، إلى الحكم بحبس بطل مسلسل "الأسطورة" 6 أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها 1000 جنيه، وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وتعود أحداث القضية في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018، لاتهام محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات MBC مصر، للفنان محمد رمضان، بسبه وقذفه في فيديو بثّه "رمضان" عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته جميع الوسائط الإعلامية.

ويُعافب القانون المصري، في مواده 171، و188، و306 و307، و308، بالحبس والغرامة، في حالات ثبوت السب والقذف.

جدير بالذكر أن خلافًا كان قد وقع بين الطرفين نتيجة عدم التزام الفنان محمد رمضان بالعقد المبرم مع قناة mbc مصر، حول عمل درامي، تحصّل منها "رمضان" على مبالغ مالية ورفض ردها، رغم أنه لم ينفذ العمل، لحسب بيان سابق لـ"عبدالمتعال".

ووجه رمضان، رسالة إلى جمهوره، رداً على البيان الذى أصدره محمد عبدالمتعال رئيس قناة mbc مصر، والذى اتهم خلاله الفنان الشهير بعدم احترام تعاقده مع القناة، قائلاً: "ده بيان كاذب من شخص كاذب"، مشيراً إلى أن رئيس mbc مصر يستهدف تشويهه.