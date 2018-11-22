" امسام" تعيّن السعودية وفاء بن خليفة سفيرة للنوايا الحسنة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت منظمة " امسام" المراقب الحكومي الدولي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن تعيين السعودية وفاء بن خليفة كسفيرة للنوايا الحسنة وذلك لدعمها المتواصل في مجال الشؤون الاجتماعية والإنسانية والتطوير المؤسسي للمنظمة في السعودية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي و احتفال جرى تنظيمه مساء أمس الاربعاء 21 نوفمبر الجاري بهذه المناسبة في فندق انتر كونتيننتال فيستيفال سيتي في امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة.

وحضر الاحتفال كل من الشيخة فاطمة بنت محمد بن صقر القاسمي، الفنان الكويتي القدير محمد المنصور، و السيدة غدير غازي الصقعبي مدير عام شركة وازدان للإنتاج الفني و الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية ، وعدد من رجال الاعمال ونجوم المجتمع.

وقام الدكتور سليمان الفهيم - سفير فوق العادة و مفوض في منظمة امسام – و السيدة غدير الصقعبي بتسليم وفاء بن خليفة شهادة تعيينها سفيراة للنوايا الحسنة لدى " امسام"، بالاضافة الى بطاقة العضوية و جواز السفر الدبلوماسي.

وقال د. سليمان الفهيم:" أن تعيين وفاء بن خليفة يعطي بعدا جديدا لطموح المنظمة ودافعا قويا وأساسيا لإنهاء مشكلة سوء التغذية والجوعفي بعض دول العالم وتحقيق الأمن الغذائي، حيث نسعى عبر هذا التعيين الى تحقيق أهداف التنمية الخاصة في الأمم المتحدة.

ويتطلع د.سليمان الفهيم إلى العمل عن قرب مع وفاء بن خليفة وفريق العمل السعودي لإحراز هذه الأهداف بأعمال ملموسة على أرض الواقع من اجل الفئات الاكثر معاناة في تحصيل التغذية وسد الجوع في العالم.

ولفت الفهيم إلى أن «أيادي الإمارات و السعودية البيضاء تبقى واحدة من أكثر الأيادي خدمة للبشرية، وما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية من مشروعات وحملات إغاثة للفقراء والمنكوبين في كل أنحاء العالم، هو تعبر صادق عن قيادة كلا البلدين من اجل مد يد العون للمعوزين والمحتاجين و تلبية نداء الاغاثة باسرع وقت".

وقال د. الفهيم: «مادام سفير النوايا الحسنة مقبولاً في المجتمع، فإن صوته سيكون مؤثراً بشكل أكبر، لذلك فإن دور التوعية، الذي يبقى على تماس مع كل الجوانب الاجتماعية الثقافية والصحية وغيرها، هو الرهان الحقيقي في عمل الإنسان التطوّعي».

من جانبها أعربت وفاء بن خليفة عن سعادتها باختيارها سفيرا للنوايا الحسنة واعتبرتها مسؤولية تضاف إلى مسؤولياتها في العمل الإنساني، داعية الله عز وجل أن تكون عند حسن الظن، لتقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، لخدمة الانسانية.

وكشفت بن خليفة خلال الاحتفال عن عزمها انشاء مدرسة للطلاب المتميزين المحتاجين في مصر، على ان تعمم هذه التجربة في عدد من الدول العربية للاستفادة من مواهب هؤلاء الطلاب ، و توفير كل عوامل النجاح والتميز لهم للابداع والابتكار.

يذكر أن منظمة إمسام هي هيئة دولية تعمل كمراقب دولي دائم لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وتم إنشاؤها بموجب معاهدات موثقة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وتتخذ من مبناها في نيويورك مقرا رئيسا لها.



وتهدف المنظمة إلى القضاء على سوء التغذية والجوع في العالم عن طريق العلم ودعم الجهود الخيرية والإنسانية في العالم، ولديها «إمسام» سفراء للنوايا الحسنة ينتشرون في مختلف دول العالم لاستقطاب الدعم الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف الإنسانية للأمم المتحدة