مها محمد: زوجي طلب الولادة القيصرية.. ونادمة على اختيار "العذاب"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الكويتية مها محمد عن ندمها الشديد لاختيارها الولادة القيصرية، مبينة أن كان اختيار غير موفق، نظرًا "للعذاب" الذي عاشته بعد خروجها من المستشفى، نتيجة الآلام المصاحبة لهذه العملية.

وأضافت مها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أنها أنجبت بشكل طبيعي، لكن في المرة الثانية اختارت العملية القيصرية بناء على رغبة زوجها الذي كان مشتاقًا لرؤية ابنه.

ووجهت النجمة الكويتية نصيحة إلى كل امرأة مقبلة على الإنجاب بأن لا تلجأ إلى الولادة القيصرية، الا إذا كانت حالتها تستدعي ذلك بالفعل، لتجنب الآلام التي ستشعر بها فور ولادتها نتيجة الجرح الموجود في البطن.

أما عن أسئلة متابعيها المتكررة حول كيفية إزالة المادة التي كانت تنفخ وجهها، أكدت أنها لم تلجأ في يوم من الأيام إلى الخضوع لعملية من أجل نفخ خدودها أو شفتيها، بل كانت تبحث دائمًا عن طريقة لتنحيف وجهها، ولكن عندما خضعت لعملية تكميم المعدة ضعف جسمها ووجهها بالكامل دون أي تدخل.

وأشارت إلى أنها تهتم كثيرًا ببشرتها وتحافظ على نضرتها طوال الوقت، لافتة إلى أن السر وراء جمال بشرتها هو عدم استخدامها للصابون.