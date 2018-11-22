فرح الهادي تخطط لزواج ثانٍ في 31 ديسمبر 2018

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علنت الفنانة الكويتية فرح الهادي اتفاقها مع زوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي على إقامة حفل زواج ثان بالتزامن مع عيد زواجهما الأول الذي سيوافق 31 ديسمبر المقبل.

وقالت، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "قررنا نسوي عرس تاني.. لا تتخيلون اديش أنا وعقيل حاولنا نخش عنكم الموضوع إلى أن يتم.. لإن شاءالله بإذن الله هنسوي عرس تاني في يوم 31 ديسمبر اللي هو نفس يوم عيد زواجنا".

وتابعت الهادي: "السبب اني أسوي عرس تاني هو أنه يكون هادا عرس أحلامي يعني الأشياء الي ماسويتها أسويها بهذا العرس".

وأضافت: "على فكرة والخبر الثاني هو أني قررنا نسوي كل سنة عرس.. وكل سنة هتشوفون عرس أحلى وأفخم مع عيالنا إن شاء الله.. وطريقة احتفالنا هتكون رسمية وهنوزع كروت دعوة وشهر عسل وكل شي هنعمله سوى.