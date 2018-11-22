الامارات | تكريم جمعية «المطاف للفنون» في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جمعية «المطاف للفنون» في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، رئيس وأعضاء جمعية المطاف للفنون والتراث البحري، وذلك في مجلسه. وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالدور الذي تقوم به الجمعية من تمثل جزء أصيل من التراث الشعبي، وتعزيز التنوعين الثقافي والاجتماعي في الإمارات، فهي مرتبطة بالعادات والتقاليد والقيم، وأضاف أن هذه الفنون لم تأتِ من فراغ بل من خلال تفاعل بين أفراد المجتمع مع أعمالهم، وكذلك أتت للتخفيف عن كاهل العاملين في المهن والحرف، وما ينتج عنها من أعباء ومشقة وتعب جرائها. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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