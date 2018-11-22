الامارات | «دبي للإعلام» و«شؤون العمال» توقّعان مذكرة تفاهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإعلام» و«شؤون العمال» توقّعان مذكرة تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة القائمة، وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وبهدف تضافر الجهود والارتقاء لتقديم أفضل الخدمات.

وقّع الاتفاقية، أمس، في مبنى المؤسسة، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، أحمد سعيد المنصوري، ونائب مدير عام إقامة دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى مؤسسة دبي للإعلام، بقنواتها المتعددة، التغطية الإعلامية لفعاليات ومؤتمرات اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، على شبكة التواصل الاجتماعي، وعبر إذاعة «نور دبي» وقناة «سما دبي»، بالإضافة إلى المساعدة في التنسيق المسبق مع قطاع النشر التابع لمؤسسة دبي للإعلام، لعمل التغطيات الصحافية اللازمة، ومنح خصومات مناسبة في مجال الإعلانات التجارية، كذلك التنسيق المسبق بين الطرفين لتوفير دورات مجانية لأعضاء اللجنة في مجال الإعلام.