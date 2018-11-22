فوائد صحية للموز.. احذر أضرار الإفراط في تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

الموز من الفواكه المحببة لكثيرين ويحتوي على كثير من الفوائد الصحية، ولكن الإفراط في تناوله قد يسبب مشكلات.. فما فوائده وأضرار الإفراط في تناوله؟.

الموز من الفواكه التي تحتوي على 3 عناصر غذائية أساسية وفقًا لما أكده الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، وهي:

لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".