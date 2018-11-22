تحذير من مستحضرات تجميل تؤثر علي الخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ): أوصت الهيئة الألمانية لاختبار السلع بالابتعاد عن مستحضرات العناية بالبشرة مثل كريمات اليد، التي تحتوي على المادة المعروفة باسم "ليليال" “Lilial”. وأوضح الخبراء الألمان أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه المادة العطرية تحوم حولها شكوك بأنها تؤثر بالسلب على الخصوبة أو تتسبب في حدوث تغيرات في الجينات الوراثية.

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