كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 08:36 صباحاً - محمد صبحي يكشف سر استدعاءه 3 مرات في أمن الدولة

كتبت : انجي بيومي

كشف الفنان محمد صبحي، عن سر لأول مرة، قائلًا إن مباحث أمن الدولة استدعته واستقبلته 3 مرات في أول شهر من عرض "ماما أمريكا".

وتابع "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e مساء الأربعاء،: "شخصية معروفة بأمن الدولة قالتلي بطل إللي بتقدمه لأنه افتكر إني بقلد حسني مبارك".

وأضاف أن هذه الشخصية ذهبت إلى العرض لرؤيته، وبعدما شاهده قال: "كمل ماتحذفش المشهد، ده مفيهوش حاجة"، موضحًا أنه تبين أن زميل له هو الذي قدم الشكوى ضده.