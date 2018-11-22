كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 08:36 صباحاً - محمد صبحي يكشف سر استدعاءه 3 مرات في أمن الدولة
كتبت : انجي بيومي
كشف الفنان محمد صبحي، عن سر لأول مرة، قائلًا إن مباحث أمن الدولة استدعته واستقبلته 3 مرات في أول شهر من عرض "ماما أمريكا".
وتابع "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e مساء الأربعاء،: "شخصية معروفة بأمن الدولة قالتلي بطل إللي بتقدمه لأنه افتكر إني بقلد حسني مبارك".
وأضاف أن هذه الشخصية ذهبت إلى العرض لرؤيته، وبعدما شاهده قال: "كمل ماتحذفش المشهد، ده مفيهوش حاجة"، موضحًا أنه تبين أن زميل له هو الذي قدم الشكوى ضده.
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