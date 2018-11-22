أبرزها "الجزر والسبانخ".. 6 أنواع من الأطعمة تساعد في منع حب الشباب

يعاني الكثير من الشباب من ظهور حب الشباب، ويلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في ظهورها. وعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بعض الأطعمة التي تساعد في منع هذه البثور وحب الشباب على البشرة: 1- العنب الأحمر: يحتوي العنب على مواد طبيعية ومضادات أكسدة تحارب الالتهابات. 2- الجزر والسبانخ: يعتبر من المصادر الهامة للكاروتينات وفيتامين "أ" المغذي للجلد. 3- الثوم: يعمل الثوم على قتل البكتيريا والفيروسات المسببة للاندفاعات الجلدية. 4- البروكلي: يحارب الجذور الحرة لغناه بمضادات الأكسدة. 5- الأرز البني: يتميز بغنائه بفيتامين "ب" ينظم مستوى الهرمونات المسؤولة عن البثور. 6- الأسماك: تزود الجسم بأحماض "أوميجا 3" المحاربة للأمراض الجلدية. ​

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