كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:01 صباحاً - الوزراء : نسبة المصابين بفيروس سي ممن تم فحصهم وصل لـ 4.2 %

كتبت : انجي بيومي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حملة "100 مليون صحة" تشمل كل سكان مصر، وأصبحت مثال يحتذى به لكل دول العالم، ولا توجد دولة في العالم قامت بفحص كل سكانها من فيروس "سي" والضغط والسكر مثلما فعلت مصر، وهذا ما صرح به ممثل الأمم المتحدة اليوم.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن الحملة ستشمل الفترة المقبلة طلاب المدارس، وما دون الـ18 عامًا، لافتًا إلى أن الحملة حققت نجاحًا كبيرًا بفضل دعم القيادة السيادية، لافتًا إلى إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم يقارب الـ11 مليون مواطن.

ولفت إلى أن نسبة المصابين بفيروس "سي" ممن تم فحصهم وصل لـ4.2%، وقامت الدولة بتسجيل بيانتهم، وستقوم بتذكر المرضى بموعد جرعات علاج الفيروس "سي" من خلال رسائل تليفونية، وهذا العلاج سيكون مجاني تمامًا.