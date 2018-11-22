كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 05:01 صباحاً - محمد صبحي لأشرف عبد الباقي : " عيب..إحنا مش في قهوة دا وطن بيتبني"

كتبت : انجي بيومي

أكد الفنان محمد صبحي، أنه ليس كل ما يقدم في الأعمال الفنية حاليًا يسمى فنًا، لافتًا إلى أن الفنان يختار جمهوره بالأعمال الفنية التي يقدمها.

وتابع "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e مساء الأربعاء،: "لسنا ضد الاسكتشات الفنية ولكن يجب ألا ترسخ قيمًا سلبية لدى المواطنين والأطفال".

ووجه رسالة للفنان أشرف عبد الباقي، قائلًا: "أنا أول من خرج للإعلام في عز الظلام وأخرجت الشباب، وهو أخرج وجوه شابة وأحييه على ذلك، لكن عيب لما يتريق على ما قولته، إحنا مش في قهوة إحنا في وطن بيتبني".

ولفت إلى أن شخصية كبيرة اعترضت على اسم "مسرح مصر"، وقال: كيف تسمون هذا مسرح مصر؟، مستكملًا: "أنا معترض على اسمه، ده عيب، لو أنا مسمي فرقتي مسرح مصر أنا هتوضى كل يوم"، موضحًا أن الفن زاد مصر قيمة ولم يسحب منها القيمة، معقبًا: "كفاية نعمل فلوس ونعمل فن بقى".